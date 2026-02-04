Sport in tv oggi mercoledì 4 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 4 febbraio, gli appassionati di sport segnano in agenda una giornata importante. Sono in programma le prime prove delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con la discesa libera maschile, il curling doppio misto e alcune prove di slittino. La cerimonia di apertura arriverà tra un paio di giorni, ma già da oggi gli eventi si fanno sentire.

Oggi mercoledì 4 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura avrà luogo soltanto tra un paio di giorni, ma si inizierà con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, le prime partite del torneo di curling doppio misto e due cronometrate dello singolo maschile di slittino. Non verranno assegnate medaglie: per i primi podi a cinque cerchi bisognerà aspettare sabato 7 febbraio. Proseguono i tornei tennistici della settimana con i match validi per il secondo turno e continuano gli Europei di ciclismo su pista con una giornata particolarmente ricca, senza dimenticarsi delle semifinali degli Europei di calcio a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi mercoledì 4 febbraio, il mondo dello sport si accende con diverse prove che anticipano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

