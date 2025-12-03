Sport in tv oggi mercoledì 3 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 3 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di nuoto in vasca corta, che proporranno la seconda giornata di gare. La Coppa del Mondo di biathlon regalerà l’individuale maschile a Oestersund, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Beaver Creek. Da seguire gli impegni di Milano e Scandicci nella Champions League di volley femminile e della Pro Recco nella Champions League di pallanuoto, senza dimenticarsi della Superlega di volley maschile, della Serie A1 di basket femminile e della Serie A di pallanuoto femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Altre letture consigliate

Festa dello Sport 2025 – Teatro Alighieri, Ravenna Oggi abbiamo vissuto un momento speciale: al Teatro Alighieri sono state premiate le realtà sportive che si sono distinte durante l’anno… e anche il Circolo Zavaglia è salito sul palco! Un riconoscime - facebook.com Vai su Facebook

Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare d Vai su X

Sport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sugli Europei di nuoto in vasca corta, che proporranno la seconda ... Segnala oasport.it

Sport in tv oggi (martedì 2 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 2 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Scrive oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 1 dicembre: posticipi serie A e C e Italia-Usa femminile - La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata con una programmazione dedicata a diversi sport amati dal pubblico italiano. Segnala sport.virgilio.it

Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 2 dicembre - Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi in diretta oggi sulle principali emittenti italiane, dal calcio al basket e molto altro. Riporta sport.virgilio.it