Spaventosa tempesta sulla regione strade come fiumi ricoperte di grandine | le immagini shock

Una forte tempesta si è abbattuta ieri sulla Costa Azzurra. Le strade di Antibes e Golfe-Juan sono diventate fiumi di grandine e acqua. Le immagini mostrano auto sommerse e negozi allagati, mentre i residenti cercano di mettere in salvo le loro cose. La pioggia intensa ha creato caos e disagi in tutta la zona.

Una violenta ondata di maltempo ha interessato nella giornata di ieri, 3 febbraio, diversi centri della Costa Azzurra, con effetti particolarmente evidenti tra Antibes e Golfe-Juan. In un arco di tempo molto breve, le precipitazioni hanno trasformato le arterie principali e le vie secondarie in canali d'acqua, rallentando la circolazione e creando situazioni di rischio per automobilisti e pedoni. Le immagini e i filmati circolati online mostrano carreggiate sommerse, veicoli costretti a procedere a passo d'uomo e accumuli di grandine capaci di ricoprire marciapiedi, giardini e balconi con uno strato chiaro e compatto.

Strade come fiumi ricoperte di grandine: le impressionanti immagini della tempesta che ha colpito la Costa Azzurra

Una forte tempesta di grandine ha travolto le strade di Antibes e dintorni, trasformandole in veri e propri fiumi di ghiaccio.

