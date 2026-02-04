Spagna Andalusia devastata dal maltempo | le immagini aeree
La tempesta Leonardo ha colpito duro l’Andalusia, lasciando danni evidenti in diverse zone della regione. Le immagini riprese dall’elicottero della Guardia Civil mostrano case allagate, strade sconvolte e campi devastati a Fuente Vaqueros, in provincia di Granada. La regione si prepara ad affrontare i primi interventi di soccorso, mentre si temono ulteriori piogge nei prossimi giorni.
La tempesta Leonardo ha devastato buona parte del territorio dell'Andalusia, in Spagna. Le immagini aeree, riprese dall'elicottero della Guardia Civil, mostrano i danni causati dall'ondata di maltempo a Fuente Vaqueros, in provincia di Granada.
