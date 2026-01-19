Spagna deragliamento treni in Andalusia | le immagini aeree del luogo dello scontro

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Due treni sono deragliati, causando almeno 39 vittime e 152 feriti, alcuni gravi. Le immagini aeree mostrano l’area interessata dallo scontro, evidenziando la portata della tragedia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Almeno 39 morti e 152 feriti, alcuni dei quali gravi, nella tragedia ferroviaria in Spagna: due treni sono deragliati sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia, ad Adamuz, vicino a Cordoba. Un treno partito da Malaga e diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio che transitava in direzione opposta diretto a Huelva, facendolo deragliare a sua volta. Nelle immagini aeree della Guardia Civil il luogo dello scontro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Spagna, salgono a 39 le vittime del deragliamento di due treni sull’alta velocità Madrid-Andalusia

Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in Andalusia

Cosa si sa dello scontro tra due treni in Spagna - L'incidente è avvenuto all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, a causa del deragliamento di uno dei due convogli. ilfoglio.it