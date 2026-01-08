Rissa ai giardinetti di via Nasolini l' intervento della Polizia locale salva un 50enne

Nei giorni prima delle festività natalizie, due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute nei giardinetti di via Nasolini, rispondendo a una segnalazione di rissa in corso in zona viale Dante. L’intervento ha permesso di sedare la lite e di salvare un uomo di 50 anni coinvolto nella situazione. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica in momenti di maggiore aggregazione.

Risale ai giorni immediatamente precedenti le festività natalizie l'intervento di due pattuglie della Polizia Locale che, rispondendo alla segnalazione ricevuta per una rissa in corso nella zona di viale Dante, hanno sorpreso nei pressi dei giardinetti di via Nasolini alcuni individui intenti ad.

