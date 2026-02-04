Vannacci a Modena l’euforia dei sostenitori | Pronti a marciare su Roma col generale

L’arrivo di Roberto Vannacci a Modena ha scatenato l’entusiasmo tra i suoi sostenitori. Molti si sono radunati davanti all’hotel Rmh, pronti a seguirlo nella sua nuova avventura politica. Qualcuno ha gridato di essere pronto a marciare su Roma col generale, mentre altri si sono stretti intorno a lui, sperando in un cambiamento. La tensione è palpabile, e l’atmosfera si sta scaldando con l’attesa di quello che succederà nei prossimi giorni.

Modena, 4 febbraio 2026 – Fermento all’hotel Rmh di Modena per l’arrivo di Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega di Salvini. Le richieste per assistere alla presentazione di futuro Nazionale sono state tantissime e i ‘fortunati’,‘ovvero coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi un posto in sala sono arrivati alla spicciolata a Baggiovara, vigilata da un imponente cordone di forze dell’ordine. Il simpatizzante: “Pronto a marciare su Roma con il generale”. Al suo arrivo ad accoglierlo il coro di un simpatizzante: “ Sempre folgore, sempre generale ”. Berretto da paracadutista, l'attivista, Stefano, ha spiegato ai giornalisti nella hall dell'hotel di essere stato nella Folgore, prima di Vannacci, di cui ha qualche anno in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

