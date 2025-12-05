Terre rare e altre materie critiche | la pistola della Cina puntata alla testa degli Stati Uniti
Sono presenti negli smartphone, nelle batterie, negli schermi televisivi e nei veicoli elettrici. Ma anche nei motori dei jet, nei sistemi radar e nei missili. Definite “critiche” o “essenziali” per diversi settori strategici, le terre rare sono ritenute da molti esperti uno dei principali punti deboli delle economie occidentali nello scontro con la Cina. Pechino, secondo l ’ Agenzia internazionale per l ’ energia, estrae il 50 per cento delle terre rare del mondo ma ne raffina più del 75 per cento. Una supremazia che ha assegnato a Pechino un quasi monopolio nella fornitura dei materiali, come i magneti, realizzati con questi 17 elementi, fino a renderli una delle pedine di scambio per la Cina nella guerra commerciale scatenata da Donald Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Séjourné: «L’Europa afferma la sua indipendenza nei componenti critici». La Commissione Ue ha proposte anche restrizioni all’exportdi rifiuti di terre rare e rottami di batterie - facebook.com Vai su Facebook
Dalle felci ai chips: la pianta che estrae le terre rare (di M. Di Giulio) Vai su X
Terre rare e altre materie critiche: la pistola della Cina puntata alla testa degli Stati Uniti - Vitali per elettronica, fonti rinnovabili e armamenti, Pechino usa il monopolio su questi minerali come leva nel confronto economico con Usa ed Europa. tpi.it scrive
Terre rare, ecco il nuovo piano UE per «battere» la Cina - Presentato il programma «RESourceEU» con cui la Commissione Europea punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni cinesi sopratutto di terre rare. Lo riporta money.it
Materie prime critiche: sfida cruciale per la competitività italiana - Domanda in crescita, filiere concentrate e rischi geopolitici: uno studio analizza le ragioni per le quali occorre ecco accelerare tra partnership globali e ... Come scrive lastampa.it
Il piano d’azione della Commissione per blindare l’Europa sulle materie prime critiche - La Commissione Europea lancia il Piano d’Azione RESourceEU per garantire sicurezza e autonomia nelle materie prime critiche UE ... Secondo rinnovabili.it
L’Europa fa le prove generali di indipendenza sulle terre rare - E adesso si può tentare quello che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi impossibile: creare i presupposti per un mercato europeo delle terre rare e dunque per un’indipendenza dalla C ... Segnala formiche.net
RESourceEU, sulle terre rare l’Europa dice “basta” alla Cina? - L'Unione Europea lancia RESourceEU per ridurre la dipendenza da materie prime critiche e rafforzare la competitività industriale entro il 2026. clubalfa.it scrive