Il generale Vannacci guadagna consensi nei sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni, la sua lista arriva al 4,2%. La sua presenza sembra rafforzarsi, e il Movimento si prepara a presentare una nuova lista per le prossime elezioni regionali. Intanto, cresce l’interesse intorno alla figura di Vannacci e alle sue proposte, mentre la campagna elettorale entra nel vivo.

**Sondaggi, lista Vannacci al 4,2%: il Generale entusiasma e raccoglie consensi** È il 4 febbraio 2026, e la prima rilevazione del sondaggio YouTrend per segnala un nuovo passo nel panorama politico italiano. La lista Futuro Nazionale, guidata da Roberto Vannacci, si colloca al 4,2%, un risultato che supera la soglia del 3% richiesta per accedere al Parlamento nazionale, anche in caso di un lieve aumento del voto. Questo andamento è in grado di modificare il paesaggio elettorale, soprattutto per quanto riguarda la destra italiana, con effetti che vanno oltre il semplice conteggio dei voti. Il Generale, come viene chiamato Vannacci in ambito politico, sembra aver ottenuto un’attrazione crescente, con un andamento di consenso che va oltre il piano tradizionale di una lista di estrema destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi Vannacci al 4,2%, il Movimento si espande con nuova lista per le elezioni regionali

Approfondimenti su Vannacci Movimento

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Movimento

Argomenti discussi: Vannacci dice addio alla Lega, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrare; Vannacci, i sondaggi politici: Riscuote una certa fiducia ma poi serve la struttura.

Sondaggi, lista Vannacci al 4,2%: il Generale entusiasma e raccoglie consensiLa scissione della Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci produce un effetto sul quadro elettorale. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da YouTrend ... ilfattonisseno.it

Vannacci e i sondaggi mandano in tilt le destre: anche la legge elettorale ora va ripensataI sondaggi che danno Vannacci tra il 3% e il 4% preoccupano il centrodestra, che deve rivedere la sua strategia su Ucraina e legge elettorale. lanotiziagiornale.it

Nel mezzo del caso Vannacci, spunta un sondaggio: cosa dice - facebook.com facebook

Dopo la scissione dalla Lega la lista Vannacci si colloca al 4,2%, secondo un sondaggio di Youtrend per Sky. Il generale toglie più voti a Fdi che alla Lega e raccoglie anche da indecisi e astenuti. #ANSA x.com