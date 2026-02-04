**Sicurezza | Piantedosi ' lavoro equilibrato altrimenti prenderemo atto rilievi Colle' **
Il ministro dell’Interno Piantedosi difende il suo operato sulla gestione della sicurezza. In un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine, ha detto di aver mantenuto un equilibrio nel lavoro svolto finora. Se ci saranno rilievi, ha assicurato, sarà pronto a prenderne atto e a fare eventuali aggiustamenti. La sua posizione mette fine alle critiche di chi chiede interventi più decisi.
Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato. Altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti". Lo dice il ministro Matteo Piantedosi, lasciando il Senato, ai cronisti che gli chiedono dell'incontro al Quirinale tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il sottosegretario Alfredo Mantovano sulla sicurezza. Dal Gip di Torino l'ennesimo schiaffo alle forze dell'ordine. L'indignazione è senza fine GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Piantedosi Lavoro
Terra dei Fuochi, movida e sicurezza sul lavoro: vertice in prefettura con il ministro Piantedosi
Meloni e la sicurezza: «Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti». Poi la gag: io al Colle? Preferirei lavorare con Fiorello
Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha affrontato temi di sicurezza, sottolineando le difficoltà incontrate dagli agenti e criticando alcune decisioni delle toghe.
Ultime notizie su Piantedosi Lavoro
Argomenti discussi: Scontri a Torino, l'informativa di Piantedosi: Il grande lavoro svolto ha evitato danni ben più gravi.
**Sicurezza: Piantedosi, 'lavoro equilibrato altrimenti prenderemo atto rilievi Colle'**Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Noi abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato. Altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti. Lo dice il ministro Matteo Piantedosi, lasciando il Senato ... iltempo.it
SICUREZZA, PIANTEDOSI: FATTO LAVORO EQUILIBRATO, MA PRENDEREMO ATTO DI RILIEVI COLLERoma, 4 feb - Sul pacchetto sicurezza io credo che noi abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato. Altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti: così il ministro dell'Interno Matt ... 9colonne.it
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/piantedosi-senato-ci-vuole-fermo-preventivo-decreto-sicurezza-incontro-mattarella-mantovano-AIkn39EB #Piantedosi #Askatasuna #Senato - facebook.com facebook
Meloni chiede unità sulla sicurezza alle opposizioni ma poi Piantedosi le manganella in Aula x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.