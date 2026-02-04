**Sicurezza | Piantedosi ' lavoro equilibrato altrimenti prenderemo atto rilievi Colle' **

Il ministro dell’Interno Piantedosi difende il suo operato sulla gestione della sicurezza. In un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine, ha detto di aver mantenuto un equilibrio nel lavoro svolto finora. Se ci saranno rilievi, ha assicurato, sarà pronto a prenderne atto e a fare eventuali aggiustamenti. La sua posizione mette fine alle critiche di chi chiede interventi più decisi.

