In casa Napoli si continua a lavorare sia sul mercato, rispettando il principio del saldo zero, sia sulla gestione interna della squadra. Tra le notizie di oggi, si segnala il rinnovo di contratto di uno dei calciatori azzurri, nonostante le recenti voci di interessi provenienti da Premier League e Arabia. La società si concentra sul rafforzamento del gruppo mantenendo stabilità e continuità, in un contesto di attenzione ai dettagli e alle strategie future.

In casa Napoli si guarda al mercato (con il diktat del ‘saldo zero’ al quale il club dovrà attenersi) ma anche a quelle che sono le situazioni interne. Mercato in uscita, certo, ma anche i rinnovi di contratto per alcuni azzurri saranno passaggi fondamentali da qui al termine della stagione. Napoli, rinnovo di contratto per Rrahmani. Le ultime riguardano il difensore azzurro Amir Rrahmani, pronto ad allungare il suo accordo con il club azzurro. Il difensore kosovaro rappresenta ormai da anni un punto fermo per il club, proprio in questo senso il Napoli ha provato a raggiungere l’intesa per andare avanti insieme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Ha rifiutato Premier e Arabia”: Napoli, arriva il rinnovo per uno degli azzurri!

Leggi anche: Juventus, il retroscena: Spalletti per la Juve ha rifiutato Premier e Arabia

Leggi anche: “Ha rifiutato il rinnovo”: si accende l’allarme in casa Napoli, annuncio dalla Turchia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Footmercato: il 32enne non è più un calciatore chiave al Galatasaray e il contratto gli scadrà la prossima estate. Ha già rifiutato le avances di Arabia e Qatar.; In Yemen, Hadramawt tenta di riprendere il controllo delle basi militari; TWEET - Schira: Napoli, Rrahmani verso il rinnovo, rifiutate diverse offerte dall’Arabia Saudita, Turchia e Premier League.

È il sogno della Juve, ha rifiutato l’Arabia: salta l’affare da 68 milioni - Sempre più incline a puntare anche su giovani di talento, la Saudi Pro League, complice anche la regolamentazione sul numero di stranieri in lista, negli ultimi tempi sta avendo più difficoltà nel ... calciomercato.it

Schira: raggiunto un accordo per uno stipendio da 3,8 milioni. Ha rifiutato alcune offerte più alte da Arabia Saudita, Turchia e Premier League per rimanere in azzurro. - facebook.com facebook

#Rrahmani rinnoverà col #Napoli per quasi 4 milioni l’anno Schira: raggiunto un accordo per uno stipendio da 3,8 milioni. Ha rifiutato alcune offerte più alte da Arabia Saudita, Turchia e Premier League per rimanere in azzurro. x.com