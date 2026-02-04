Si apre una buca gli autobus per un mese cambiano percorso

Questa mattina, le linee di autobus di Muggiò hanno iniziato a deviare i percorsi. La causa è un cedimento nel manto stradale di via Italia, che ha reso impossibile il passaggio dei mezzi pubblici. La sospensione durerà circa un mese, durante il quale gli autobus seguiranno percorsi alternativi per evitare la zona danneggiata. La città lavora per sistemare la strada il prima possibile, ma nel frattempo i cittadini dovranno adattarsi ai nuovi itinerari.

Sarà sospeso per circa 30 giorni il passaggio degli autobus da alcune vie cittadine a Muggiò. Una sospensione che viene a seguito di un cedimento stradale avvenuto in questi giorni in via Italia.Le vie interessateAd essere interessate, praticamente per tutto il mese di febbraio, saranno le.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Muggiò Italia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Muggiò Italia

Argomenti discussi: Si apre una buca sotto la spazzatrice: riempita in poche ore; Al quartiere Nemorense si è aperta una voragine profonda sei metri; La buca enorme in via Roma, partono i lavori dell'Amap: corsia ristretta e deviazioni per i bus; Savona, cede l’asfalto e si apre una piccola voragine in via Carissimo e Crotti: strada chiusa.

Si apre una buca sotto la spazzatriceFortunatamente la macchina non è rimasta incastrata e non si sono verificati danni alla condotta del metano. La zona è stata messa in sicurezza e il Comune ha chiesto l'intervento dell'impresa manuten ... laprovinciacr.it

Austria-Cipro, si apre una buca nel terreno di gioco: match interrotto per circa 6 minutiSituazione incredibile a Linz, nel match tra Austria e Cipro. Nel corso del secondo tempo, infatti, si è aperta una buca profonda diversi centimetri nella metà campo dei padroni di casa. L’arbitro ... gianlucadimarzio.com

VORAGINE IN VIA CALENDA A SALERNO Si apre anche una buca in via Calenda. Tecnici al lavoro. Sul posto la polizia municipale e addetti dell'Enel. Traffico rallentato nella zona - facebook.com facebook