Come cambiano i servizi GTT nel periodo delle festività | gli orari speciali di metro autobus e tram

Cambiano i servizi GTT nel periodo delle festività natalizie. In particolare la metropolitana, i bus e i tram potranno subire alcune variazioni di orario mentre alcune linee non saranno in servizio.MetropolitanaDal martedì al giovedì, la domenica e nei festivi (escluso Natale) orario di servizio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Sciopero dei trasporti oggi a Milano: gli orari di metro, autobus e tram

Leggi anche: Sciopero dei trasporti oggi a Milano: gli orari di Atm per metro, autobus e tram

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bus e pullman, cambiano gli orari Stop alle linee scolastiche per il periodo delle vacanze pasquali - Da oggi, con la chiusura delle scuole e le prossime festività pasquali, a Firenze (urbano ed extraurbano), il servizio di Autolinee Toscane subirà alcune variazioni. lanazione.it

Nel periodo festivo cambiano alcuni orari dei servizi: uffici amministrativi, segreteria, call center raccolta dei rifiuti centri di raccolta Tutti i dettagli nel nostro post! #raccoltarifiuti #giornidifesta #raccoltadifferenziata #raccoltarifiuti - facebook.com facebook