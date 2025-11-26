LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 57-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Shields scatenato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla recuperata ancora dalla difesa milanese con Ellis che provoca il fallo in attacco di Santos. 62-74 Nebo non sbaglia dalla lunetta. Un minuto e mezzo alla fine del quarto. 62-72 Il Maccabi lavora bene in attacco e Sorkin trova l’appoggio al tabellone. 60-72 Bolmaro scappa in contropiede e vola ad appoggiare al vetro. 60-70 Tripla di Bolmaro e Milano torna sul +10. 60-67 Sorkin trova una tripla importante per il Maccabi. 57-67 SHIEEEEEEELDS! Inarrestabile in questo momento il capitano di Milano. Olimpia sul +10. Timeout immediato del Maccabi 57-64 Un solo libero per Ellis. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
IN CAMPO L'OLIMPIA Gli aggiornamenti... https://www.pianetabasket.com/euroleague/live-maccabi-tel-aviv-vs-olimpia-milano-diretta-1q-347997 - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni al corteo di protesta contro la partita Virtus #bologna-Maccabi Tel Aviv, azionati gli idranti Vai su X
Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano LIVE su Sky Sport Basket - Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a risollevarsi in Europa contro il Maccabi Tel Aviv, al momento fanalino di coda in Eurolega. Lo riporta sport.sky.it
| Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano: diretta 1Q 11-21 al 6' - Shields apre le marcature, Booker raddoppia sulla testa di Sorkin 0- Riporta pianetabasket.com
DIRETTA/ Maccabi Tel Aviv Milano (risultato 48-54) video streaming tv: Walker dominante! Eurolega 26 novembre - Diretta Maccabi Tel Aviv Milano streaming video tv, oggi mercoledì 26 novembre 2025: orario e risultato live della partita nella Eurolega di basket. Segnala ilsussidiario.net