CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla recuperata ancora dalla difesa milanese con Ellis che provoca il fallo in attacco di Santos. 62-74 Nebo non sbaglia dalla lunetta. Un minuto e mezzo alla fine del quarto. 62-72 Il Maccabi lavora bene in attacco e Sorkin trova l’appoggio al tabellone. 60-72 Bolmaro scappa in contropiede e vola ad appoggiare al vetro. 60-70 Tripla di Bolmaro e Milano torna sul +10. 60-67 Sorkin trova una tripla importante per il Maccabi. 57-67 SHIEEEEEEELDS! Inarrestabile in questo momento il capitano di Milano. Olimpia sul +10. Timeout immediato del Maccabi 57-64 Un solo libero per Ellis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 57-67, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Shields scatenato