Sharon Osbourne vuole diventare sindaco di Birmingham | Ci sto pensando seriamente

Sharon Osbourne potrebbe entrare in politica. La moglie di Ozzy ha dichiarato di pensarci seriamente e di valutare la candidatura a sindaco di Birmingham. Le sue parole hanno sorpreso molti, considerando che finora era nota come showgirl e opinionista. Ora sembra pronta a cambiare rotta e a mettere la faccia in prima persona per la città. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Sembra che nel futuro di Sharon Osbourne ci sarà spazio per la politica, stando alle dichiarazioni degli ultimissimi giorni secondo le quali la moglie di Ozzy starebbe pensando alla candidatura a sindaco di Birmingham. La rivelazione della manager e volto tv è arrivata direttamente dal red carpet dei Grammy Awards tenutisi il 1 febbraio. Leila Cobo, la conduttrice della diretta aveva confessato a Sharon che stava ricevendo elogi per come ha parlato bene a uno degli eventi legati ai Grammy prima della cerimonia di domenica sera. La 73enne ha ringraziando la presentatrice per i complimenti, lasciando intendere che questa competenza potrebbe tornare utile non appena lo sarà, dato che “sta seriamente pensando di candidarsi a sindaco di Birmingham”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sharon Osbourne vuole diventare sindaco di Birmingham: “Ci sto pensando seriamente” Approfondimenti su Sharon Osbourne Sharon Osbourne rivela gli ultimi momenti trascorsi con Ozzy Osbourne Sharon Osbourne condivide gli ultimi momenti trascorsi con il marito Ozzy Osbourne, icona del rock. Sharon Osbourne vuole bloccare la pubblicazione di alcune demo dei primi Black Sabbath Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sharon Osbourne Argomenti discussi: Sharon Osbourne rivela i piani per onorare Ozzy in un aggiornamento mesi dopo la morte dell’icona del rock; Il ritorno dell’Ozzfest? Le ultime dichiarazioni di Sharon Osbourne fanno ben sperare; SHARON OSBOURNE: valuta di candidarsi a sindaco di Birmingham; Sharon Osbourne si schiererà contro il terrorista condannato alle elezioni di Birmingham. Sharon Osbourne vuole diventare sindaco di Birmingham: Ci sto pensando seriamenteSembra che nel futuro di Sharon Osbourne ci sarà spazio per la politica, stando ... msn.com CLAMOROSO: SHARON OSBOURNE SINDACO Il legame tra la famiglia Osbourne e la città di Birmingham potrebbe presto spostarsi dai palchi ai palazzi del potere. Durante i Grammy Awards 2026, Sharon ha lanciato la bomba: sta valutando seriamente di - facebook.com facebook . @RecordingAcad 2026, @yungblud rende omaggio a @OzzyOsbourne dopo la vittoria: “Il Rock sta fot***amente tornando!” Il giovane rocker ha abbracciato sul palco Sharon Osbourne, ricordando Ozzy come un vero mentore e amico. GUARDA IL VIDEO x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.