Il Milan risponde all’Inter | Como rimontato si infiamma la lotta scudetto Bologna corsaro
Il Milan ha reagito alla vittoria dell’Inter, mantenendo viva la lotta per lo scudetto in Serie A. Dopo il successo dei neroazzurri contro il Lecce, i rossoneri hanno superato il Como con un risultato di 3-1 nel recupero rinviato prima di Natale. La classifica si fa sempre più compatta, mentre Bologna conquista una vittoria importante in trasferta.
Il Milan ha risposto all’Inter e così prosegue il braccio di ferro in testa alla Serie A: dopo il successo dei neroazzurri per 1-0 contro il Lecce, i rossoneri si sono imposti per 3-1 contro il Como nel recupero di un incontro non disputato prima di Natale per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono così portati a tre punti di distacco dalla capolista e ora possono fare affidamento su tre lunghezze di margine nei confronti del Napoli, mentre i lariani rimangono a -5 dal quarto posto condiviso da Juventus e Roma. Il Como è passato in vantaggio al 10? con Kempf, poi il Milan ha pareggiato al 45? con il rigore trasformato da Nkunku e nella ripresa si è meritato la vittoria con la doppietta di Rabiot al 55? e all’ottantottesimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Lotta Scudetto, Inter, Milan e Napoli non si fermano più! Juve e Roma rallentano, il punto
Leggi anche: Marocchi infiamma il derby: «Ho la sensazione che Inter Milan ci dirà qualcosa per lo scudetto». L’analisi
Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. msn.com
Il Como crea, ma vince il Milan: Maignan e Rabiot mostruosi - Milan, recupero della 16° giornata di Serie A Enilive. fantacalcio.it
Serie A: il Milan batte in rimonta il Como, resta in scia dell'Inter - Il Milan espugna il Sinigaglia, unica squadra a riuscire nell'impresa finora nel campionato, nel recupero della 16/a giornata. ansa.it
Finisce 1-1 il primo tempo di Como-Milan La sblocca il Como su calcio d'angolo, per noi risponde #Nkunku dal dischetto che non sbaglia Pareri - facebook.com facebook
#Fiorentina - #Milan 1-1, a #Comusso risponde #Nkunku x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.