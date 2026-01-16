Il Milan ha reagito alla vittoria dell’Inter, mantenendo viva la lotta per lo scudetto in Serie A. Dopo il successo dei neroazzurri contro il Lecce, i rossoneri hanno superato il Como con un risultato di 3-1 nel recupero rinviato prima di Natale. La classifica si fa sempre più compatta, mentre Bologna conquista una vittoria importante in trasferta.

Il Milan ha risposto all’Inter e così prosegue il braccio di ferro in testa alla Serie A: dopo il successo dei neroazzurri per 1-0 contro il Lecce, i rossoneri si sono imposti per 3-1 contro il Como nel recupero di un incontro non disputato prima di Natale per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono così portati a tre punti di distacco dalla capolista e ora possono fare affidamento su tre lunghezze di margine nei confronti del Napoli, mentre i lariani rimangono a -5 dal quarto posto condiviso da Juventus e Roma. Il Como è passato in vantaggio al 10? con Kempf, poi il Milan ha pareggiato al 45? con il rigore trasformato da Nkunku e nella ripresa si è meritato la vittoria con la doppietta di Rabiot al 55? e all’ottantottesimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Milan risponde all’Inter: Como rimontato, si infiamma la lotta scudetto. Bologna corsaro

Leggi anche: Lotta Scudetto, Inter, Milan e Napoli non si fermano più! Juve e Roma rallentano, il punto

Leggi anche: Marocchi infiamma il derby: «Ho la sensazione che Inter Milan ci dirà qualcosa per lo scudetto». L’analisi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. msn.com