Serie A designazioni 24ª giornata | Guida per Juventus-Lazio

La 24ª giornata di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Lazio allo Stadium di Torino. La designazione arbitrale ufficiale vede Marco Guida di Torre Annunziata al fischietto principale. I tifosi sono ansiosi di vedere come si svilupperà la partita, con le due squadre pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti.

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 24ª giornata di Serie A. Il focus è tutto sullo Stadium, dove il big match tra Juventus e Lazio è stato affidato a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Una scelta di peso per una sfida cruciale in chiave Champions, con Mazzoleni al VAR e Maresca nel ruolo di AVAR. Sabato pomeriggio fari puntati su Marassi per Genoa-Napoli, che sarà diretta da Davide Massa, mentre l’anticipo del venerdì sera tra Verona e Pisa vedrà impegnato l’esperto Daniele Doveri. Per quanto riguarda le milanesi, l’ Inter farà visita al Sassuolo sotto la direzione di Chiffi, con Camplone al monitor. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Oggi l’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato ufficialmente le designazioni per la 24ª giornata di Serie A.

La Serie A ha annunciato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 24ª giornata.

