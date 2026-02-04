Designazioni arbitrali ufficiali per la 24ª giornata di Serie A | tutti gli incontri

Oggi l’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato ufficialmente le designazioni per la 24ª giornata di Serie A. Sono stati comunicati gli arbitri che dirigeranno le partite in programma nel weekend. Le nomine sono state rese note poche ore prima degli incontri, senza grandi sorprese. I fischietti sono stati assegnati a squadre e stadi, in attesa di vedere come si svolgeranno le gare.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.