Sentenza su tampone Covid | Non luogo a procedere per richieste di sanitari e cittadini

La procura ha deciso di non procedere contro sanitari e cittadini coinvolti nelle richieste di tampone Covid. La vicenda giudiziaria, nata dall’inchiesta dei Nas sul laboratorio Emolab ad Alcamo, si è conclusa con questa sentenza di non luogo a procedere. Nessuna accusa sarà portata avanti, e le persone coinvolte possono tirare un sospiro di sollievo.

È stata chiusa la vicenda giudiziaria in cui si era svolta l'inchiesta dei Nas sulle attività del laboratorio Emolab, a Alcamo, in provincia di Trapani. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Trapani, ha portato alla "non luogo a procedere" per tutti gli imputati coinvolti. È un verdetto significativo, non soltanto per il suo contenuto, bensì per il contesto in cui si colloca: la crisi del Coronavirus, il 2020, durante la quale la domanda di test molecolari era crescente, e dove il sistema sanitario aveva bisogno di un controllo rigoroso, ma non certo di procedure irregolari o di tipo falso.

