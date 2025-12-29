Influenza o Covid? Come distinguere i virus e perché il tampone va deciso col medico

Con l’arrivo dei mesi freddi, è comune confrontarsi con sintomi simili tra influenza e Covid-19. Tuttavia, distinguere tra i due virus può essere difficile senza un approfondimento medico. È importante consultare il proprio medico prima di decidere di effettuare il tampone, per garantire una diagnosi accurata e un percorso di cura adeguato. La corretta valutazione aiuta a prevenire complicazioni e a tutelare la salute di tutti.

FIRENZE – Naso che cola, tosse, brividi. Con l'arrivo del freddo torna il rito sgradito dei malanni stagionali. Ma attenzione a etichettare tutto come "influenza". La realtà monitorata dagli esperti è più complessa. L'inverno e la vita in ambienti chiusi spalancano le porte a una moltitudine di nemici invisibili: non solo il virus influenzale, ma anche il Sars-CoV-2, il Virus respiratorio sinciziale (Vrs) e i comuni rhinovirus. A tenere il conto ci pensa RespiVirNet, il sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità. Quando sentiamo parlare di "milioni di italiani a letto", il dato si riferisce alle infezioni respiratorie acute nel loro complesso (Ari).

