Diversità equità e inclusione nelle aziende italiane | ancora poche le misure adottate

Roma, 29 novembre 2025 – PwC Italia ha condotto un’ indagine su circa 300 professionisti italiani attivi nelle Risorse Umane, Diversity & Inclusion e ruoli apicali per valutare il livello di diffusione della cultura Diversità, Equità e Inclusione (DE&I) e il loro impatto nelle pratiche aziendali. L’analisi si è focalizzata su diverse dimensioni chiave tra cui: attività di formazione DE&I, valorizzazione delle figure femminili, strumenti di monitoraggio del gender gap, presenza di team dedicati alla DE&I, integrazione del tema nel codice etico e valutazione annuale del clima aziendale, nonché l’adesione ad associazioni specializzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diversità, equità e inclusione nelle aziende italiane: ancora poche le misure adottate

