Allievo della scuola Imt ‘salva‘ l’archivio Pezzana

L’allievo della scuola Imt ha contribuito a salvare l’archivio Pezzana, riconosciuto tra i vincitori dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2025” promosso dal Ministero della Cultura. La Fondazione Angelo Pezzana - Fuori! ha ottenuto il finanziamento, promuovendo la tutela e la valorizzazione di un patrimonio fotografico di rilevante valore storico e culturale. Questa iniziativa rafforza l’impegno nella conservazione delle testimonianze visive del nostro passato.

La Fondazione Angelo Pezzana - Fuori! è tra i vincitori dell'avviso pubblico " Strategia Fotografia 2025 ", promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Grazie al contributo ottenuto per la Sezione IV dell'Ambito 2 "Promozione della fotografia in Italia e all'estero", Emanuele Carlenzi, allievo del programma di dottorato in Sistemi Culturali della Scuola IMT Alti Studi Lucca, curerà la pubblicazione di un volume dedicato alla riscoperta dell' Archivio Fotografico della Fondazione Angelo Pezzana - Fuori!. Intitolato " Fuori Fuoco! Manifestazioni, luoghi, persone ", il libro propone una narrazione visiva della storia del Fuori! – Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, primo movimento di liberazione omosessuale in Italia – attraverso una selezione di immagini risalenti al periodo compreso tra il 1971 e il 1982.

