Scosse di terremoto ravvicinate in Italia la terra ha tremato di colpo
Nella giornata di martedì, la Romagna ha sperimentato due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, con epicentro nel Ravennate. Dopo queste prime fasi di tremori, la terra ha continuato a muoversi durante la notte, evidenziando una sequenza sismica nel territorio. Questi eventi hanno suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità, che monitorano attentamente la situazione.
Dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 che martedì mattina hanno spaventato la Romagna, con epicentro nel Ravennate, la terra ha continuato a tremare durante la notte. Si tratta di due nuovi eventi sismici più lievi ma sempre concentrati nella stessa zona, in particolare nel comune di Russi. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, i sismografi hanno registrato due scosse di magnitudo 1.8 sulla scala Richter, rispettivamente alle 22.54 e alle 3.34 della notte. Le profondità rilevate sono state di 23 e 25 chilometri, confermando che si tratta di fenomeni sotterranei relativamente profondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Scosse di terremoto ravvicinate in Italia, la terra ha tremato all’improvviso: paura
Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura
Terremoto in Romagna: due scosse ravvicinate entrambe con Magnitudo superiore a 4; Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna; Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna; Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada: «Le case hanno tremato».
Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna - Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia- msn.com
Due scosse di terremoto avvertite in tutta la Romagna. INGV: la prima con epicentro a Russi, la seconda a Faenza - Due scossa di terremoto di intensità significativa sono stata avvertita distintamente a Ravenna poco prima delle 9. ravennanotizie.it
Doppio terremoto in Emilia-Romagna, l’esperta dell’Ingv: “Nell’area interessata dalle scosse è attivo il meccanismo che…” - Romagna di martedì 13 gennaio 2026, ecco cosa sta succedendo: la spiegazione dell'esperta Lucia Margheriti ... centrometeoitaliano.it
TERREMOTO FORTE SCOSSA NEL CENTRO ITALIA: GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 3.8
NEWS - Due scosse di #terremoto in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Al momento paura tra la popolazione ma non si registrano danni. La prima scossa avvertita alle 9.27 è stata con epicentro a 7 chilometri da #Russi, in provincia di #Ravenna (la città si trov facebook
Terremoto in Romagna, due scosse di magnitudo superiore a 4 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.