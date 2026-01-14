scosse di terremoto ravvicinate in italia la terra ha tremato di colpo

Nella giornata di martedì, la Romagna ha sperimentato due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, con epicentro nel Ravennate. Dopo queste prime fasi di tremori, la terra ha continuato a muoversi durante la notte, evidenziando una sequenza sismica nel territorio. Questi eventi hanno suscitato preoccupazione tra la popolazione e le autorità, che monitorano attentamente la situazione.

Dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 che martedì mattina hanno spaventato la Romagna, con epicentro nel Ravennate, la terra ha continuato a tremare durante la notte. Si tratta di due nuovi eventi sismici più lievi ma sempre concentrati nella stessa zona, in particolare nel comune di Russi. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, i sismografi hanno registrato due scosse di magnitudo 1.8 sulla scala Richter, rispettivamente alle 22.54 e alle 3.34 della notte. Le profondità rilevate sono state di 23 e 25 chilometri, confermando che si tratta di fenomeni sotterranei relativamente profondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

