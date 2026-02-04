Scontri in carcere | violenza tra detenuti danni all’impianto e tentativo di sfondare una porta con un termosifone

Nella notte, le tensioni sono scoppiate nel carcere della Dozza a Bologna. I detenuti si sono scagliati l’uno contro l’altro, provocando danni alle strutture e rischiando di mettere in crisi la sicurezza. Alcuni hanno tentato di sfondare una porta usando un termosifone, creando caos e paura tra agenti e altri detenuti. Le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma, ma la situazione resta fragile.

Nel cuore della notte, tra le mura del carcere della Dozza a Bologna, è esploso un incubo che ha messo a dura prova non solo le strutture fisiche del penitenziario, ma anche la capacità dello Stato di garantire ordine e sicurezza anche dietro le sbarre. Alle 23.47 di martedì 3 febbraio 2026, la sezione infermeria del carcere – un’area riservata al primo soccorso medico per i detenuti – è stata trasformata in un campo di battaglia. Un uomo, identificato come detenuto con precedenti per reati violenti, ha distrutto tutti i neon della stanza, spegnendo la luce e gettando l’intera zona nel buio. Non si trattava di un gesto isolato, ma di una reazione esplosiva scatenata da un rifiuto: non gli era stato concesso il cambio di cella, nonostante la richiesta fosse stata avanzata con un giorno di anticipo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

