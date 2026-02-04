Scontri di Torino la frase choc del leghista Felicioni | La soluzione? Una pallottola in testa cadauno È pulizia

Luigi Felicioni, esponente della Lega di Roseto degli Abruzzi, ha fatto una dichiarazione shock dopo l’aggressione ai poliziotti a Torino. Ha detto che la soluzione “giusta ed equilibrata” sarebbe sparare una pallottola in testa a ogni persona coinvolta. La frase ha suscitato molta indignazione e critiche, anche perché si tratta di un commento molto duro e senza mezzi termini sulla violenza che si è verificata in città.

“La soluzione giusta ed equilibrata è sparare una pallottola cadauno, piantata nel cervello”. A pronunciare la frase choc, commentando l’aggressione subita dai poliziotti a Torino, è Luigi Felicioni, rappresentante della Lega nel comune teramano di Roseto degli Abruzzi. Un’affermazione scritta nera su bianco su Facebook e confermata dal diretto interessato con un lungo video sullo stesso social. L’esponente politico locale ribadisce la sua posizione e chiarisce di aver commentato a titolo personale e ribadendo di essere “una persona ovviamente pacifica, democratica e che comunque non risponde di nessun porto d’armi nella sua vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

