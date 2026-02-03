Per Luigi Felicioni della Lega ai manifestanti violenti va piantata una pallottola ciascuno nel cervello

Luigi Felicioni, membro della Lega a Roseto degli Abruzzi, ha suscitato molte polemiche con le sue parole sui manifestanti violenti. Durante un confronto pubblico, ha detto che sarebbe meglio “piantare una pallottola ciascuno nel cervello” a chi si rende protagonista di violenze. La frase ha scatenato reazioni di sdegno e incredulità tra gli altri politici e i cittadini. La sua dichiarazione ha fatto discutere molto, anche perché appare difficile capire se si trattasse di una battuta o di un commento serio. Nel frattempo, la tensione nella città

Luigi Felicioni, volto della Lega nel comune di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha commentato gli scontri, verificatisi il 31 gennaio a Torino, durante la manifestazione Pro Askatasuna. Diversi agenti sono rimasti feriti, due con una prognosi di circa 30 giorni, mentre la Siulp, sindacato di polizia, ha reso noto che 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze hanno riportato lesioni guaribili tra i 5 e i 15 giorni. L'esponente della Lega abruzzese, in un commento alla pagina Facebook Radio Roseto, ha voluto puntare il dito contro i violenti con una frase che ha scatenato numerose polemiche "una pallottola cadauno piantata nel cervello ed è soluzione".

