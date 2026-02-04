Scomodo Empoli si dissoci dai commenti social

Lo scorso sabato a Torino, scomodo Empoli ha preso le distanze dai commenti pubblicati sui social. Dopo la chiusura del centro sociale Askatasuna, la manifestazione in centro città è degenerata in violenza. Durante gli scontri, un poliziotto, Andrea Calista, è stato aggredito da alcuni manifestanti. La situazione si è fatta pesante e ora si cerca di capire chi ha alimentato le tensioni.

Quanto accaduto lo scorso sabato a Torino ha lasciato strascichi. Come si ricorderà, a seguito della chiusura dell’Askatasuna, centro sociale del capoluogo piemontese, si è tenuta una manifestazione per le strade del centro, culminata in episodi violenti, il più grave dei quali ha visto il poliziotto Andrea Calista aggredito da un gruppo di manifestatni. Dal clima di tensione seguito agli eventi del 31 gennaio nasce la ferma condanna di Fratelli d’Italia che, tramite una nota, chiede con fermezza a Scomodo Empoli di prendere le distanze da quanto pubblicato sulle pagine social di Scomodo, la società romana che dallo scorso 6 novembre ha riaperto l’ex cinema La Perla, che oggi è aperto alla cittadinanza essendo gestito dal ramo empolese della stessa Scomodo Srl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Scomodo Empoli si dissoci dai commenti social" Approfondimenti su Torino Askatasuna Alena Seredova difende il figlio Louis Buffon dai commenti sui social: “Gli italiani sanno essere cattivi” “È difficile che mi propongano ruoli diversi dal figo. La mia fidanzata? Può ritrovarsi sopraffatta dalle attenzioni, dai commenti sui social”: lo rivela Can Yaman La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torino Askatasuna Argomenti discussi: Scomodo Empoli si dissoci dai commenti social. Scomodo Empoli si dissoci dai commenti socialQuanto accaduto lo scorso sabato a Torino ha lasciato strascichi. Come si ricorderà, a seguito della chiusura dell’Askatasuna, centro ... lanazione.it Scontri Torino, Fratelli d'Italia: Scomodo Empoli prenda le distanze dal post sulla pagina nazionaleIn questo fine settimana ci siamo imbattuti in un post, pubblicato sui canali social di Scomodo, società romana la cui emanazione empolese gestisce i ... gonews.it PARTITI Due corsi ai quali tenevamo tantissimo perché frutto di due nuove #collaborazioni: 1. Corso di Smartphone gratuito presso l'ex Cinema La Perla in collaborazione con @laredazioneempoli Scomodo!!! 2. Corso "Storia del Cinema italia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.