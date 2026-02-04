Scintille dopo la rimozione di un’auto ticinese | scontro social tra Rapinese e Quadri Lega dei Ticinesi

La rimozione di un’auto a Como ha scatenato un acceso scambio di battute sui social. Un intervento con il carro attrezzi ha portato a una reazione durissima sui social, con commenti velenosi e accuse reciproche. La polemica si è presto spostata oltre il confine, coinvolgendo anche il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, che ha risposto con tono deciso. La vicenda, apparentemente semplice, si è trasformata in un episodio politico che ha attirato l’attenzione di molti.

Una rimozione con il carro attrezzi, un post sui social e una risposta dai toni durissimi. È così che una vicenda di ordinaria amministrazione a Como si è trasformata in uno scontro politico che ha rapidamente superato il confine, coinvolgendo il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi. Allarme sicurezza: scintille tra Lega e Fdi L'allarme sicurezza torna al centro del dibattito politico tra Lega e Fratelli d'Italia.

