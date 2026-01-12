L’allarme sicurezza torna al centro del dibattito politico tra Lega e Fratelli d’Italia. Romeo, membro della Lega, critica la maggioranza, sottolineando l’importanza di rafforzare la protezione del territorio e tornando a evidenziare differenze di vedute sulla necessità di interventi come l’uso dell’esercito. La discussione evidenzia le tensioni in corso sulla gestione delle questioni di sicurezza nazionale.

Nel Carroccio Romeo pungola la maggioranza («La protezione è una priorità: serve l’esercito, ma c’è chi cambia idea»). Malan però invita a «non intestarsi alcuni provvedimenti». Fi si schiera con Fratelli d’Italia. Pressing su un nuovo decreto da approvare. Un’ammissione («Sul fronte della sicurezza abbiamo lavorato moltissimo, ma i risultati non sono soddisfacenti») e una promessa («Questo sarà l’anno della svolta») di Giorgia Meloni s’infrangono sugli scogli della cronaca. L’onda d’urto si ripercuote sulla maggioranza: ieri c’è stata una polemica tra Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e il suo omologo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Allarme sicurezza: scintille tra Lega e Fdi

