Aleksander Aamodt Kilde non parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il campione norvegese ha provato a recuperare, ma i problemi alla schiena lo hanno costretto a rinunciare. La sua stagione si conclude senza medaglie e senza la possibilità di salire sul podio olimpico.

Aleksander Aamodt Kilde non sarà in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il campione norvegese ci ha provato, ma ha dovuto rinunciare al sogno olimpico per i problemi alla schiena che lo hanno condizionato in tutta questa stagione. Kilde era riuscito a tornare a gareggiare a quasi 700 giorni di distanza dal tremendo incidente nella discesa di Wengen, che sembrava aver messo fine anche alla sua carriera, ma non è mai sembrato davvero competitivo e pronto per uno sforzo fisico come le gare di Coppa del Mondo o quelle olimpiche. L’undicesimo posto nella discesa di Beaver Creek aveva fatto davvero ben sperare, ma dopo quella gara Kilde non è mai riuscito a rimanere nemmeno su questo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Kilde rinuncia alle Olimpiadi e chiude la sua stagione

Durante un allenamento a Kranjska Gora, l’atleta di sci alpino Liensberger ha subito un grave infortunio, che ha compromesso la sua stagione e le possibilità di partecipare alle Olimpiadi.

Kilde, che amarezza: il fuoriclasse norge rinuncia ai Giochi Olimpici. Chiudo qui la mia stagioneDue volte medagliato a Pechino 2022, l'asso di Baerum si sente ancora lontano dalla competitività necessaria per giocarsi qualcosa di importante a Bormio: ... neveitalia.it

Milano Cortina:'non sono competitivo', il norvegese Kilde rinuncia ai Giochi(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Non sono abbastanza competitivo. Per questo motivo lo sciatore norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha annunciato la rinuncia a Milano-Cortina 2026, dopo esser stato selezionato ... msn.com

