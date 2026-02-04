Schlein | Vannacci? Non ci serve aiuto esterno vinceremo convincendo

Elly Schlein non si preoccupa dell’uscita di Vannacci dalla Lega. Durante la trasmissione ‘Realpolitik’ su Rete4, la segretaria del Pd ha detto chiaramente che non ci serve aiuto esterno per vincere. Schlein aggiunge che il nostro obiettivo resta convincere gli elettori, senza fare affidamento su altre figure politiche.

Roma, 4 feb. (askanews) – L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non interessa ad Elly Schlein, almeno così ha detto la segretaria Pd a ‘Realpolitik’ su Rete4. “Guardi queste sono questioni che riguardano la destra, posso solo dire che non abbiamo bisogno di alcun aiuto esterno”. “Noi – ha aggiunto – vinceremo le prossime elezioni perché convinceremo gli italiani che possono vivere meglio di così, che hanno diritto alla felicità a non avere dei salari da fame e a non aspettare un anno e mezzo per una gastroscopia. E’ su questo che noi ci concentreremo”. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

