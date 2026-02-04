Schianto al Pollino Fuori strada con l’auto che si ribalta in un fosso Morto pizzaiolo di 45 anni

Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente lungo la strada del Pollino, tra Grosseto e Marina di Grosseto. La sua auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il pizzaiolo non c’era già più niente da fare. È il quarto incidente grave in poche settimane sulla stessa strada, e le polemiche sulla sicurezza tornano ad alzare il tono.

GROSSETO L’ennesima tragedia sulle strade della Maremma. L’ennesima croce piantata su quella del Pollino, la direttrice che collega la città a Marina di Grosseto. E’ accaduto tutto ieri mattina intorno alle 11. Luca Trivulsi, 45 anni, stava tornando a casa a Grosseto. Era stato a Marina di Grosseto. Poco dopo aver passato la località Il Cristo, la sua auto ha sbandata ed è andata a colpire in maniera molto violenta il guard rail. La piccola utilitaria nera, come un proiettile, ha sfondato la barriera di acciaio ed ha fermato la sua coprsa nel fosso vicino alla strada. Ribaltandosi. Uno schianto terribile che è costato la vita a Trivulsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

