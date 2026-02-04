Saronno Ferrovienord ha venduto l’ex scuola Bernardino Luini | ecco cosa succederà ora

Giovedì scorso, Ferrovienord ha completato la vendita dell’ex scuola Bernardino Luini a Saronno. Ora il municipio si occuperà di decidere cosa farne, con l’obiettivo di riqualificare l’area e valorizzare lo spazio già da tempo abbandonato. La cessione, annunciata e formalizzata, apre nuove possibilità per il centro cittadino, che aspetta di vedere come verrà riutilizzato l’edificio.

Saronno, Fondazione Daimon all’ex Luini per formare, per consolidare, innovare e crescereSARONNO - Il recente e decisivo passo che ha consentito a Saronno Città dei Beni Comuni di acquisire da Ferrovienord l’edificio storico della ... ilsaronno.it

