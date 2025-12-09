Perché Qvc ha licenziato tutti i suoi presentatori e cosa succederà ora

Qvc ha improvvisamente licenziato tutti i suoi presentatori, sorprendendo sia il pubblico sia le stesse conduttrici. La decisione, comunicata tramite quattro lettere, ha generato incertezza sul futuro delle trasmissioni e delle persone coinvolte. In questo articolo analizzeremo i motivi di questa scelta e le possibili conseguenze per la piattaforma di televendite.

Quattro lettere arrivate come un fulmine a ciel sereno sulle scrivanie di quattro conduttrici dei programmi che Qvc manda in diretta sul proprio canale di televendite. Licenziate. Erano le ultime quattro a essere rimaste in azienda con contratti a tempo indeterminato. Negli anni il colosso nato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

