Sant’Apollinare ha le dita mozze Ma da tempo

Sant’Apollinare a Roma ha le dita mozzate. La chiesa, uno dei monumenti più visitati in zona, è stata duramente colpita dalle scosse di terremoto di metà gennaio. Le colonne in piazza del Popolo, con San Vitale e Sant’Apollinare sulla sommità, sono state sotto stretta sorveglianza, così come l’aquila e Porta Serrata a piazza XX Settembre. I lavori di verifica sono ancora in corso, ma le crepe e i danni evidenti mettono in allarme residenti e turisti.

Le colonne di piazza del Popolo, rispettivamente con San Vitale e Sant'Apollinare sulla sommità, quella di piazza XX Settembre con l'aquila e Porta Serrata in via di Roma sono stati i siti d'arte maggiormente monitorati anche nei giorni successivi alle scosse di terremoto di metà gennaio. In piazza del Popolo, per terra, la stessa mattina delle due forti scosse, furono ritrovati frammenti che forse si erano staccati da una delle due statue, provenienti probabilmente dal mantello di Sant'Apollinare. Il primo intervento, quel giorno, fu dei vigili del fuoco che effettuarono i controlli in quota con le piattaforme, in seguito sono stati i restauratori a fare ulteriori monitoraggi.

