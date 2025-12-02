Sanremo 2026 Carlo Conti conduce insieme a tre cantanti | la prima è Laura Pausini e poi…

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 continua a crescere e anche la curiosità per le anticipazioni su ciò che Carlo Conti starebbe preparando per riportare il palco dell’Ariston al centro della scena televisiva. Le voci che circolano ormai da settimane puntano tutte verso un’edizione costruita in modo diverso dal solito, con una squadra femminile d’eccezione pronta ad affiancare il conduttore. Tra i nomi citati più spesso c’è quello di Laura Pausini, affiancata da altre due artiste molto diverse tra loro, a conferma di un progetto che mira ad abbracciare più generazioni e più pubblici. Sanremo 2026, Carlo Conti fa una scelta furba: tre co-conduttrici per tre generazioni diverse. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sanremo 2026, Carlo Conti conduce insieme a tre cantanti: la prima è Laura Pausini e poi…

