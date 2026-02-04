San Valentino la più grande storia d’amore dipinta su un soffitto a Roma

A Roma, un grande soffitto racconta una storia d’amore che mette in mostra i sentimenti più autentici. In vista di San Valentino, molti si fermano a guardare in alto, dove un dipinto antico svela una vicenda romantica nascosta tra le nuvole. È un’immagine che cattura lo sguardo e fa sognare chi passa di lì, senza bisogno di parole o spiegazioni.

San Valentino si avvicina e, in vista del giorno dedicato agli innamorati, quale storia d'amore migliore se non una custodita da Roma? Non è una storia che possiamo leggere in un libro ma, per ammirarla, ci basta alzare lo sguardo. Sì, perché è dipinta su un soffitto dove si fa strada tra miti antichi e simboli raffinati, all'interno di una delle ville rinascimentali più affascinanti della città. Un percorso visivo nel quale arte e sentimento si uniscono e ci regalano una delle più intense celebrazioni dell'amore mai realizzate.

Il Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”.

