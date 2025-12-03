Visita guidata del Duomo di Maria SS Immacolata di Villa San Giovanni | come partecipare
Appuntamento sabato 6 dicembre con la “Visita guidata del Duomo di Maria SS Immacolata di Villa San Giovanni”. Iniziativa organizzata dal gruppo storico di lavoro Arte e cultura della Fidapa sezione Villa San Giovanni insieme alla presidente Graziella Trecroci, unitamente al Comitato Salviamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
