Salerno ’92 ingaggiata Ludovica Tumeo

Il Salerno Basket '92 non ha intenzione di mollare la presa né di arrendersi. La società guidata dalla patron Angela Somma sta attraversando un periodo complicato, tra difficoltà di risultati e una serie di assenze che hanno inciso sul rendimento della squadra. La sconfitta maturata sul campo di San Giovanni Valdarno (105-59), pur preventivabile per il divario tecnico e le indisponibilità, non cambia la volontà del club di lottare fino in fondo per conquistare i playout e, successivamente, la permanenza in Serie A2. Nuovo rinforzo per coach Di Lorenzo. A partire dal prossimo turno di campionato – in programma sabato 7 febbraio al PalaSilvestri contro Limonta Costa Masnaga, seconda forza del torneo – il Salerno '92 potrà contare su una nuova pedina.

