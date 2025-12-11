Doppio impegno ravvicinato in Piemonte per il Salerno Basket ‘92

Il Salerno Basket ’92 si prepara a tornare in campo in Piemonte con un doppio impegno ravvicinato. Dopo una settimana di sosta e il rinvio di una partita, la squadra affronta due sfide in tre giorni, mettendo alla prova la propria competitività e determinazione in questa fase cruciale della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una settimana di sosta piena, tra turno di riposo in campionato e il rinvio dell’infrasettimanale, il Salerno Basket ’92 si appresta a tornare in campo con due partite in tre giorni, entrambe in Piemonte. Le granatine saranno di scena domani sera, venerdì 12 dicembre, sul parquet della neopromossa terribile Normatempo Italia Pallacanestro Torino per il recupero della decima giornata di A2 femminile, non disputata il 3 dicembre scorso. Palla a due alle 20:00 alla Palestra Sport Club di Venaria Reale con la direzione arbitrale di Davide Donato Nonna (Milano) e Simone Guerrera (Vigevano). 🔗 Leggi su Anteprima24.it