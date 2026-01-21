Sagre e Feste in Campania da giovedì 22 a domenica 25 gennaio 2026

Durante il periodo da giovedì 22 a domenica 25 gennaio 2026, in Campania si svolgeranno diverse sagre e feste locali. Eventi dedicati al Carnevale, musica e degustazioni di prodotti tipici caratterizzeranno questa breve stagione, offrendo occasioni di incontro e scoperta delle tradizioni della regione. Un’opportunità per conoscere le diverse realtà culturali e gastronomiche campane in un contesto di convivialità e autenticità.

Feste e Sagre in Campania da giovedì 22 a domenica 25 gennaio 2026 sarà pieno di appuntamenti con Feste di Carnevale, musica e degustazioni di prodotti tipici campani. L’appuntamento è ogni domenica dalle ore 6:00 di mattina fino alle ore 14.00 A Portico di Caserta (CE), la festa di Sant'Antuono (Sant'Antonio Abate) non è una semplice ricorrenza, ma una vera e propria esplosione di energia sonora e ritmica conosciuta in tutto il mondo per i suoi Bottari. La caratteristica unica di questa festa è la sfilata dei maestosi Carri di Sant'Antuono. Si tratta di enormi strutture a forma di vascello o di antiche cantine su cui salgono i "Bottari". 🔗 Leggi su 2anews.it

