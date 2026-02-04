Ruben Neves rinnova con l’Al-Hilal | firma ufficiale fino al 2029

L’Al-Hilal ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese, già punto fermo della squadra saudita, ha firmato un contratto fino al giugno del 2029. La notizia ha sorpreso molti, considerando le voci di mercato che circolavano nelle ultime settimane. Ora Neves resta in Arabia Saudita, pronto a continuare la sua avventura con il club.

Colpo di scena sul mercato internazionale: l' Al-Hilal ha ufficializzato il rinnovo di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese, pilastro della mediana saudita, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. L'annuncio chiude istantaneamente ogni spiraglio per le società europee che avevano già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Neves, il cui contratto sarebbe scaduto il prossimo giugno, rappresentava una delle opportunità più ghiotte a parametro zero per la prossima sessione estiva. Con questo prolungamento quadriennale, il club di Riyadh mette fine alle speculazioni e blinda uno dei top player più ambiti della Saudi Pro League.

