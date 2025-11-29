Domenica potrebbe essere il giorno che Lisandro Martinez attende da quasi un anno. Il difensore argentino del Manchester United, fermo dal febbraio scorso per una grave lesione al legamento crociato anteriore, è finalmente vicino al rientro. La sua presenza nella lista dei convocati contro il Liverpool aveva già acceso qualche speranza; ora la possibilità di rivederlo in campo contro il Crystal Palace è più concreta che mai. Per Martinez sarebbe la fine di un tunnel lungo e doloroso, un percorso di riabilitazione che lo United ha monitorato con attenzione e che Amorim considera ormai completato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Martinez vede la luce: dopo dieci mesi lo United riabbraccia il suo leader difensivo