Rossana Casale | biografia carriera e discografia di una voce colta del pop-jazz italiano

Rossana Casale nasce a New York nel 1959, ma si afferma come una delle voci più apprezzate del pop-jazz italiano. Dopo aver iniziato la sua carriera in Italia, si esibisce sui palchi più importanti del paese, spaziando tra jazz, canzone d’autore e teatro musicale. La sua formazione internazionale e la sua voce riconoscibile le hanno aperto molte porte nel mondo della musica, rendendola una figura di riferimento nel panorama artistico italiano.

Dalla nascita a New York ai palchi più prestigiosi d'Italia, il percorso artistico di Rossana Casale tra jazz, canzone d'autore e teatro musicale Rossana Casale, nata a New York il 21 luglio 1959, è una cantante e cantautrice italiana con cittadinanza statunitense, riconosciuta come una delle voci più raffinate e colte del panorama pop-jazz italiano. Figlia del fotografo Giac Casale, cresce in un ambiente culturalmente stimolante che la porta fin da giovanissima a confrontarsi con la musica internazionale.

Questa sera, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita il concerto di Rossana Casale e il suo quintetto, alle ore 21.

Claudia Gerini è un’attrice italiana nota per il suo percorso tra cinema, televisione e registi di rilievo.

Rossana Casale in concerto - Bernalda (MT) per rassegna enologica In Vino Verijazz

Argomenti discussi: Cosa fa oggi Rossana Casale: dove insegna la cantante di Brividi ed ex vocal coach di X-Factor.

Quintet Almost Blue sotto le stelle. Rossana Casale in concerto. La cantante chiude la rassegnaMare e cielo, la voce raffinata di Rossana Casale e l’accompagnamento dei suoi musicisti, che da sempre fanno jazz, Carlo Atti, sax tenore, Luigi Bonafede, pianoforte, Alessandro Maiorino, ... lanazione.it

Il jazz di Rossana Casale in concerto ad AnconaIn inglese e in francese il colore blu è associato alla tristezza. Nel jazz, invece, ha un significato più complesso, al punto che Miles Davis lo definì Il colore dei colori. Proprio al valore del ... rainews.it

Il 30 gennaio 2009 ci lasciava Mike Francis , pseudonimo di Francesco Puccioni (Firenze, 26 aprile 1961 – Roma, 30 gennaio 2009), cantante e compositore italiano. Ha tenuto a battesimo, tra le sue coriste, anche Rossana Casale e Giorgia. Indimenticabil - facebook.com facebook