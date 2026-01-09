Rossana Casale Si riparte a ritmo di jazz

Questa sera, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita il concerto di Rossana Casale e il suo quintetto, alle ore 21. L’evento offre l’opportunità di ascoltare live una delle voci più apprezzate del jazz italiano. L’ingresso è libero con donazione, offrendo un momento di musica e cultura nel rispetto delle normative vigenti.

Il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita oggi il live della cantante Rossana Casale e del suo quintetto (ore 21, ingresso con libera donazione). In apertura di serata spazio per l'esibizione del trio del trombettista Fabio Buonarota con Max Tempia all'organo hammond e Massimo Serra alla batteria. Beniamina del pubblico per la sua lunga e felice carriera di cantante pop, nota al pubblico più giovane come vocal coach di X Factor al fianco di Mara Maionchi, Mika, Arisa e Fedez, Rossana Casale è da anni un'habitué anche dei palcoscenici jazz e a Busto Arsizio porta in scena "Almost Blue" insieme a Carlo Atti (sax tenore), Luigi Bonafede (pianoforte), Alessandro Maiorino (contrabbasso), Enzo Zirilli (batteria).

