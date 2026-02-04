Romina Power | Mi piacerebbe morire lucida e centenaria Il più grande rimpianto? Non aver potuto vivere con mio padre

Romina Power si confessa e rivela i sogni e i rimpianti. La cantante desidera morire lucida e a cento anni, e il suo più grande rimpianto resta non aver potuto vivere con suo padre. Nel frattempo, si lascia andare a immagini di una spiaggia assolata, con mare limpido e una noce di cocco a portata di mano, in un momento di riflessione e nostalgia.

Qual è la sua idea di felicità perfetta? «Una spiaggia assolata, isolata e mare limpido tiepido, una leggera brezza e una noce di cocco a portata di mano» Qual è il suo bene più prezioso? «Non saprei» Come le piacerebbe morire? «Lucida e centenaria» Qual è la persona vivente che ammira di più? «Vandana Shiva, attivista ed ambientalista indiana» Qual è la caratteristica che più deplora di sé? «Nessuna» Qual è la caratteristica che più deplora negli altri? «La falsità, l’ipocrisia, l’opportunismo» Qual è la sua abitudine più dispendiosa? «Viaggiare» Qual è il suo viaggio preferito? «Quello verso luoghi remoti, caldi, primitivi» Qual è la virtù più sopravvalutata? «Non saprei» In quali occasioni mente? «Lo faccio solo per difendere qualcuno, quasi mai» Cosa le piace meno del suo aspetto? «Lo accetto così com’è, nella sua integrità» Qual è la persona vivente che disprezza di più? «Preferisco non dirlo» Qual è la sua più grande paura? «Non ho paure» Quali sono le parole o le frasi che usa più spesso? «Ok» Qual è il suo più grande rimpianto? «Non aver potuto vivere con mio padre» Quando e dove è stata più felice? «Ogni volta che ero in attesa ed allattavo i miei figli» Qual è il talento che più le piacerebbe avere? «Vorrei sapere dirigere un lungometraggio» Qual è il suo stato d’animo attuale? «Tranquillo» Qual è la sua più grande conquista? «Sono riuscita a cavalcare vincendo la mia paura iniziale» Se dovesse morire e tornare nei panni di una persona o di una cosa, quale pensa che sarebbe? «Io non voglio più tornare qui» Qual è il livello più basso di infelicità per lei? «Non ci voglio pensare» Dove le piacerebbe vivere? «Dove vivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romina Power: «Mi piacerebbe morire lucida e centenaria. Il più grande rimpianto? Non aver potuto vivere con mio padre»

