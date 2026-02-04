rocco siffredi e selvaggia lucarelli esplode il caos dopo il caso corona

La decisione di chiudere i profili social di Fabrizio Corona ha scatenato un’ondata di polemiche. Tra commenti e reazioni, il caso si è allargato, coinvolgendo anche figure come Rocco Siffredi e Selvaggia Lucarelli. La vicenda continua a tenere banco sui social e nelle cronache di gossip.

La chiusura dei profili social di Fabrizio Corona ha fatto esplodere un nuovo fronte di polemica che coinvolge nomi noti dello spettacolo e del giornalismo. La vicenda, rilanciata anche dal Tg1 delle 13:30, ha rapidamente travalicato i confini del web, trasformandosi in un caso mediatico e giudiziario che continua a dividere l’opinione pubblica. Nel giro di poche ore, diversi personaggi pubblici hanno preso posizione, dando vita a uno scontro che ha come protagonisti anche Rocco Siffredi e Selvaggia Lucarelli, su fronti opposti. La chiusura dei social di Fabrizio Corona e il caso mediatico. La sospensione degli account social di Fabrizio Corona è arrivata dopo una serie di contenuti pubblicati online che hanno sollevato critiche, segnalazioni e interventi legali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La vicenda dei profili social di Fabrizio Corona ha scatenato un vero terremoto nel mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona torna al centro del dibattito dopo il blocco dei suoi profili social.

