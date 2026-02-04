Ritroviamo insieme | il ricordo della memoria e delle fonti nel liceo classico

Mercoledì mattina, al liceo classico Empedocle di Agrigento, si svolge un incontro per parlare di memoria storica e fonti documentarie. Alle 9.30, studenti e insegnanti si riuniscono nell’aula magna per riflettere sull’importanza di conservare e conoscere le proprie radici. Un momento di confronto diretto, semplice e concreto, per mantenere vivo il ricordo del passato nelle nuove generazioni.

**Un incontro per ricordare: al liceo Empedocle, tra archivi e memoria** Mercoledì 4 febbraio, alle ore 9,30, nell’aula magna del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, si terrà un incontro dedicato alla memoria storica, alle fonti documentarie e all’identità collettiva. L’evento, promosso da un progetto dell’Archivio di Stato di Agrigento, si inserisce nel contesto del Giorno del Ricordo, dedicato alla riflessione sul valore delle testimonianze storiche, soprattutto in un’epoca in cui il tempo sembra accelerare e le informazioni spesso perdono il loro senso originale. La scuola, con il suo ambiente educativo, si pone al centro di una riflessione sull’importanza delle fonti e della memoria civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

