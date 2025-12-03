Al liceo classico una giornata di studio in ricordo della maestra Gisella Galassi

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre il Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì ospita una giornata di studio dal titolo “Il diritto di parola - Esperienze di educazione linguistica democratica”. L’iniziativa, che avrà inizio alle ore 9 con termine alle 17.30, è organizzata dal Centro di iniziativa democratica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

