Autostrade arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico | come richiederli e come funziona

Dal 2026 gli automobilisti avranno un nuovo diritto: ottenere il rimborso del pedaggio quando il viaggio in autostrada viene compromesso da cantieri o blocchi del traffico. La delibera 2112025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti introduce un sistema che rende il pedaggio proporzionato al servizio effettivamente garantito, con rimborsi automatici o richiedibili tramite i gestori. Le prime applicazioni scatteranno entro il primo giugno 2026 nei casi di traffico bloccato e per i cantieri presenti interamente su tratte gestite dallo stesso concessionario. Per i percorsi che coinvolgono più gestori, il meccanismo sarà operativo entro il primo dicembre 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Autostrade, arrivano i rimborsi per chi resta bloccato nel traffico: come richiederli e come funziona

